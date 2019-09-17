當庭實驗／用漱口水酒測0.44 被控酒駕無罪

2019-09-17

〔記者楊國文／台北報導〕鄭姓男子去年在卡拉OK飲用威士忌後7個小時開車上路，因逆向行駛被警攔查，酒測值達0.31毫克；鄭認為酒已經退才開車，行前曾使用漱口水漱口，不知內含酒精，堅稱非酒駕，高等法院依據一審當庭實驗，由鄭用同款漱口水與礦泉水先後漱口後，測得酒測值竟比他被查獲時還高，達0.44毫克，昨判鄭無罪定讞。

酒測值0.31毫克 堅稱用漱口水

去年8月11日凌晨0時至1時，鄭男在北市萬華區一家卡拉OK店飲用3杯威士忌，在轎車內睡到上午8時後開車上路，竟逆向行駛被警攔查，他的酒測值達0.31毫克。鄭堅稱以為酒已退，還用漱口水漱口後才上路。檢方不採信，依公共危險罪將他起訴。

庭訊時，處理本案警員證稱，案發時鄭男當時身上都是酒味，未聞到他身上有漱口水的味道，警方報告中記載鄭當場使用過漱口水，車上也有漱口水，酒測確認單也替他勾選「服用其他含有酒精成分物（食）品（如蜂膠、感冒糖漿、漱口水等）未滿15分鐘，要求使用礦泉水漱口後立即檢測」。

進口廠商︰該款漱口水有酒精

合議庭函詢漱口水進口廠商得知，鄭使用的漱口水含有酒精，比率是19.5%到23.8%，鄭也宣稱用完漱口水僅約5分鐘，即做酒測，才會測出酒測值超標結果。

合議庭認定無不能安全駕駛情形

合議庭當庭模擬事發時情況，命令鄭以同款漱口水漱口1分鐘後，等候6分鐘，再讓鄭以礦泉水漱口，結果竟測出鄭的酒測值達0.44毫克，比被查獲時的酒測值還高，認定鄭並無不能安全駕駛情形，判他無罪。

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