遶境鬥毆亂傳傷亡 警闢謠︰已出院

2019-09-16

〔記者廖淑玲／雲林報導〕全台廣澤尊王開基祖廟的土庫鳳山寺慶祝建廟385年，土庫鳳山寺前天下午遶境，與鄰近鄉鎮前來共襄盛舉的宮廟人員發生大亂鬥，造成3人輕傷，網路中被傳成有人傷亡、腦死等，造成人心惶惶；警方昨帶回多人訊問，至於傷者都無大礙、已出院，也呼籲外界不要以訛傳訛。

土庫鳳山寺前天下午在土庫鎮市區包括石廟、宮北、順天、忠正、越港等里舉辦平安遶境活動，各地友廟都回到祖廟參香，未料前天下午5點45分左右，遶境隊伍行經土庫順天宮廟前，竟發生遶境人員相互鬥毆，現場秩序大亂，混亂中有3人受傷，經通報消防分隊派救護車將傷者送醫，雙方才結束鬥毆，人群一哄而散，並繼續遶境行程，廟方人員對鬥毆事件也不清楚狀況。

事後網路有人po出鬥毆畫面，昨天甚至還傳出有人傷亡、腦死等；為避免造成恐慌，虎尾分局副分局長龔昶銘昨公開說明表示，前天下午警方受理報案後積極處理，抵達現場時鬥毆人群已經散去，警方第一波帶回4人訊問，昨再帶回多人釐清衝突原因，3名傷者傷勢，1人有輕微腦震盪、2人擦傷，經過觀察無礙後都已返家休息。

根據訪查後發現，此次衝突是因參與遶境人員中，部分人士素有嫌隙，前天狹路相逢分外眼紅，從口角衍生鬥毆，全案由警方繼續調查釐清。

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