「一定娶妳」狼師誘姦少女285次 娶別人

2019-09-14

〔記者王捷／台南報導〕開補習班的方男與國中女生小艾（化名）告白，承諾18歲後一定娶她，小艾國一至國三期間慘遭方男誘姦285次，小艾升高中後，發現方男要和別人結婚，決定分手，方男卻繼續糾纏，小艾受不了，向家人說了不能說的秘密，家屬憤而報警；台南地院法官依妨害性自主罪，判方男9年6月徒刑。

小艾小學五年級開始在方男的補習班上課，2014年升國中後繼續就讀。同年，方男向小艾告白，兩人交往，期間小艾還寫下日記，方男誆騙小艾18歲後一定會娶她，兩人更曾在補習班3樓發生性關係。

小艾回憶道，兩人利用補習班下課空檔、上課前，在補習班角落做愛，第一次發生關係的那一週，方男幾乎天天要，國二時也很頻繁，最少每週3次；到國三下學期，1、2週才有1至2次。

升上高中後，她得知方男要與別人結婚，因此要求分手，方男卻拿自殺威脅，她不敢跟家人說，只好上網抱怨；沒想到方男到她家中糾纏，向家長誆稱小艾可能在網路交了壞朋友。

小艾家人指責她，還要求把手機交給方男保管，她才向家人表示遭方男誘姦，家人憤而向警方報案，小艾並說出方男私處特徵。

面對檢警質問，方男一律辯稱，與小艾是男女朋友，只有親吻、擁抱。法官認為，方男背叛小艾父母的信任，且身為補教老師，做了最壞示範，依小艾日記及臉書對話內容，認為方男坦承與小艾合意性交。

法官統計，方男對小艾性交285次，其中小艾未滿14歲前129次，滿14歲未滿16歲156次，但考量方男碩士畢業、與妻子共同養育一對幼子，依妨害性自主合併判9年6月徒刑，可上訴。

示意圖

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