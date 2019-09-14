男友就在布簾旁⋯按摩師大膽性侵女大生

2019-09-14

〔記者劉慶侯／台北報導〕31歲阮姓越南籍逃逸移工，利用假身分變身為台灣人，還當上按摩技師。一名女大生日前與男友相偕到他工作的足體養生館，兩人隔著不到三步距離的布簾隔間，分開按摩舒壓，未料阮男色膽包天，不顧女大生男友就在旁邊，仍強行性侵，女大生嚇到不敢出聲，隱忍到隔日才報案。

女嚇到不敢出聲 隔日才報案

警詢中，阮男辯稱雙方是在兩情相悅下發生關係，但警方認為兩人根本不認識，不可能發生關係，依強制性交移送地檢署，並通報移民署，阮已被裁定羈押。

按摩師是逃逸移工 被收押

警方調查，女大生因身體不適，9日晚上與男友相約，到台北市開封街一家足體養生館做舒壓按摩。

按摩室內有多張床舖，兩人雖在同一間按摩室，但阮姓技師藉口男女有別，在另一個床舖間安置女大生，利用布簾區隔。

女大生按摩到一半，阮姓技師色心大起，利用按摩大腿機會，強行對被害人施暴玷辱。女大生受到驚嚇，完全無法反抗和呼叫，也無力推開壯碩的阮男。

女大生當下隱忍未向男友訴說受辱情事，事後出現精神恍惚，情緒不穩狀況，最後才向男友表示自己遭污辱，在男友陪同下報案。

警方逮捕阮男，查出是越南籍逃逸移工，2014年以工廠技工名義申請來台工作，原本2017年應結束離台，卻冒用台灣人身分證，藏身在養生館。

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