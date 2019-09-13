高市創舉／警察只要酒駕 每天「罰站」8小時

2019-09-13

〔記者黃建華、黃敦硯／綜合報導〕高市員警再有酒駕，每天「罰站」8小時！

交通崗站好站滿 沒有超勤津貼

高雄市警察酒駕事件頻傳，市警局為遏止中秋連假又發生官警酒駕醜聞，祭出全國創舉，通令即日起，凡發生酒駕的員警，每日編排8小時在大馬路站交通崗或治安要點守望勤務，以為懲處。

高市警督察單位近日修正「警察人員酒駕相關懲處規定及防制措施」，內容包括，即日起，發生酒駕的員警，自酒駕當日起至重新取得駕照日止，免兼警勤區，每日編排8小時勤務，不予編排超勤時數，勤務項目8小時一律為交通崗或治安要點守望，且不得編排「一段式」或「三段式」勤務。

「一段式」勤務是指一次上滿8小時就可下班，中間包含1至2小時休息時間。「三段式」勤務是一天的勤務時間，中間分成3段休息。

酒駕員警只能「兩段式」排班，意即站崗8小時，中間雖有1至2小時休息，但休息時間不算超勤，不給加班費，有任務就隨時出勤，實質上就是被綁住，不能亂跑。這項酒駕懲處新措施，高市警所有單位都適用。

「很嚴厲」盼警別再以身試法

基層官警獲悉這項防酒駕懲處規定，大都認為「很嚴厲」，單位主管不時提醒同仁，切莫以身試法。

高雄警方之前酒駕頻頻，如六龜警分局桃源分駐所張姓警員於6月28日凌晨，涉嫌酒後私用警方巡邏車下山買消夜，在山路轉彎時失控自撞山壁；端午連續假期，李姓警員返回屏東枋寮，與親友喝了幾瓶啤酒後，貪圖方便開車返家途中，不勝酒力睡著，被屏東警方查獲，酒測值超標。

警政署表示，杜絕員警酒駕是各警察機關重點工作，在警察勤務規範下，所有遏阻員警酒駕的措施和方案，警政署均尊重支持。

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