資深法官的疑惑：吸毒秀逗若免死 喝醉撞死人也適用?

2019-09-13

〔記者吳政峰／台北報導〕吸毒後影響辨識能力而殺人，所以可以免判死？

對於桃園地院將吸毒弒親的梁崇銘減刑後判處無期徒刑，台北一位二審法官指出，刑法第19條的減刑規定，實務上指的多是先天或後天的精神疾病，在無法控制或辨識能力顯著降低的狀態下所犯的罪才能適用，同條第3項更特別寫明「因故意或過失自行招致者，不適用」。

這名資深法官說，梁崇銘明知吸毒可能鑄下大錯，仍在自由意志下施用安非他命，就要負起吸安後所應承受的各種責任，不符合第19條減刑要件。他質疑，如果吸毒導致辨識能力顯著降低，殺人就可以減刑，「那喝得醉茫茫開車撞死人不也適用？」

另有資深檢察官也認為「完全不適用」，他表示，高等法院2006年開過座談會，討論酒後犯案是否適用第19條減刑，決議「不適用」，本案法官竟引用第19條替被告減刑，令人意外。他研判，檢察官上訴後，高院應會改判。

吸毒是自找的非無法控制

曾任檢察官的律師翁偉倫直指判決理論基礎有問題，他解釋，學理上有「原因自由行為」，也就是導致犯罪結果的前提如果是自己可以控制的，如飲酒或吸毒，就不符合第19條的減刑要件，不論犯案時意識是否不清或辨識能力顯著降低。他說，若這件判決理由成立，不就表示酒喝得越多、辨識能力越不清楚，撞死人的刑期就要減得更多？

翁偉倫指出，除非梁崇銘是被人強迫餵毒，非在自由意志下吸毒，才可能引用第19條減刑；另外，合議庭參酌「姊姊求情」，翁也說「這不是法定的減刑要件」。

翁偉倫表示，現今許多判決都是法官自行替被告創設「活下去」的理由，比如有教化可能性、國小是模範生，這些理由看似離奇，其實最終目的都只有一個，「法官不願判死」。

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