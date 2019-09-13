台中》犯罪熱點出擊 暑期緝毒有斬獲

〔記者許國楨／台中報導〕市警局保安大隊運用電腦大數據分析，針對治安熱點集中火力編排勤務強化攔檢盤查，屢屢蟬聯警局線上立破評比第一名，尤其今年暑假青春專案期間，光在六至八月所查獲毒品案件合計四二八件，較去年同期成長達三成之多，期間更有同仁線上查獲六千多公克毒品，績效相當亮眼。
所謂大數據分析，指的是全面累積並儲存各類以往查獲刑案的時間地點等資料，從中擷取有用資訊，針對掃毒、肅槍、打詐、取締酒駕等有效規畫勤務。
保安大隊運用電腦大數據分析，以GIS地理資訊系統蒐集全市治安熱區熱點資料，同時參據警局勤務指揮中心所提供的治安斑點圖資，進行重點巡邏區線的規劃與各項攻勢勤務編排，將有限警力集中犯罪熱時針對治安熱點區域強化攔檢、盤查。
經統計，該大隊今年一至八月，總計查獲各類線上立破刑案一三八○件一六三○人，尤其暑假青春專案期間，光六至八月所查獲之毒品案件合計四二八件，與前年同期一五二件，去年同期三三○件相較，成長甚多。
期間第一中隊分隊長莊念遠等五名員警，依治安熱點分析資料經過文心路時，發現一輛自小客車行車不穩且形跡可疑攔查，在車內共查獲毒果汁包七四七包總重量超過五．五公斤（含二級毒品甲基卡西酮成分，共五五四八公克）、二級毒品甲基卡西酮原料八七五公克合計查扣毒品達六四二三公克。