開髮廊和街坊博感情 女誆投資詐3億

2019-09-12

30多人受害 婦行蹤不明

〔記者蔡淑媛／台中報導〕婦人許殷雪霞在台中開髮廊，10多年來為街坊鄰居做頭髮博感情，以投資七期房地產、美髮補習班、紅利跟會詐騙，30多人受騙近3億元。受害民眾組成自救會陳情，立委張廖萬堅昨籲檢警加快偵辦速度，尤其許婦目前行蹤不明，擔心她恐已潛逃。

一名常客遭騙2千多萬

自救會代表鄭小姐說，自己是髮廊常客，被60幾歲許婦鼓吹投資房地產，投資100萬，每月可獲2萬5千元紅利，起初有拿到紅利，後來被說服辦理房屋貸款增資，直到7月許婦失聯，租屋處人去樓空，才知受騙，已被騙2千多萬元。

90歲宋姓阿嬤也表示，和許婦認識10多年，情同母女，許婦對她比親兒子好，因此找她投資及參加互助會等，她就把退休金、兒女孝親費全數投入，沒想到一生辛苦積蓄化為烏有。

張廖萬堅表示，許婦詐騙從2003年起將近17年，有30多名受害者，多數都是以投資七期惠中路土地建案遭騙， 受害金額2億7千萬元。許婦用假名開髮廊，可見是策劃許久的騙局，如今多名受害者生計陷入困境，甚至有受害人不敢讓家人知道，身心備受煎熬。

鄭小姐說，因警方都說偵查不公開，他們擔心許婦與家人已潛逃無蹤，也可能另覓他處繼續行騙。

警方表示接到13人報案，已以詐欺案報請檢方偵辦，許姓夫妻尚未離境，全力偵辦中。

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