隨車手男友趴趴走 「公文」留指紋害她判刑

2019-09-12

幫忙拿假公文 稱不知內容

〔記者張瑞楨／台中報導〕6年前正當妙齡的陳姓女子，與熱戀中的宋姓男友如膠似漆，男友到哪她就跟到哪，即使擔任詐騙車手的男友帶著假公文「出勤」，她也跟去，還幫忙拿了一下公文，結果留下的一枚指紋，讓陳女被彰化地院依詐欺共犯判刑1年2月。上訴後陳女怨嘆自己「被愛情沖昏頭」，當初根本不知公文內容，後來嫁給宋男生下2子，他卻拋家搞外遇；台中高分院佛心法官認為陳女值得同情，且賠償被害人37萬元取得原諒，宣告緩刑4年，免除這名苦情女入獄煎熬。

下嫁生子等他出獄 換來出軌

判決指出，宋男是詐欺集團車手，2013年間拿著偽造的台北地檢署公文，開車載陳女南下高雄，假冒書記官向被害人拿詐款380萬元，落網後警方在假公文上採到1枚指紋，當時未比對出結果，將指紋建檔。

去年警方透過新電腦系統重新比對，查出是陳女的指紋；彰化地院認定陳女是共犯，將她依「共同犯行使偽造公文書罪」判刑1年2月。

陳女上訴，怨嘆當時被愛情沖昏頭，得知宋男要南下取款，陪男友一起南下，並順手拿了一下假公文幫忙傳遞，但她沒看公文內容，宋男也沒分錢給她。事後宋男被判刑4年4月入獄。

佛心法官判她緩刑

陳女稱，婚後宋男去服刑，她苦等宋男出獄，再續夫妻情緣，宋服刑2年多，2017年4月假釋，沒想到出獄後在外劈腿，婚姻生變，如今她獨自照顧4歲與1歲2名幼子。

陳女表示知錯，希望法官給她機會，台中高分院法官認為陳女值得同情，且賠償被害人37萬元取得原諒，應無再犯之虞，雖未減輕刑度，但宣告緩刑。

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