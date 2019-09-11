流感送醫爆虐童案／幼女滿身傷 父哭︰才2星期不見

2019-09-11

醫院通報 女童被安置

〔記者吳仁捷、周湘芸、何玉華／新北報導〕新北市一名由年輕媽媽及其同居男友照顧的2歲女童，3日因流感被送到醫院，醫護赫見女童身上有多處新舊瘀傷、燙傷，懷疑遭虐通報社會局；女童生父則到院哭訴，女兒被前妻帶走兩個禮拜就變這樣，怒斥太不負責。

小爸媽離婚生母取得監護權

社會局說，女童媽媽與同居男友都矢口否認虐待，卻無法交代女童傷痕由來，且女童年齡過小，擔心有生命危險，已緊急安置，並協助父親聲請保護令、暫定監護權，也提起傷害告訴。

女童長輩說，女童父母約只有20歲，離婚近4個月，生母取得監護權。據透露，女童傷勢散布全身，臉頰、腹部挫傷瘀青、大腿內側燙傷，連陰部外側都受傷，女童長輩看不下去，將女童疑遭虐照片PO網。

女童長輩怒指，才兩週沒看到女童，沒想到女童因流感發燒住院，卻被發現傷痕累累。

全案涉及違反兒少法、家暴法，經警方會同社會局調查，發現女童傷勢除疑遭徒手毆打的紅腫，大腿內側有疑遭菸蒂燙傷，其陰唇外側也有紅腫，社工初步判斷是濕疹或皮膚病，是否還有其他原因造成，待釐清。

社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，女童傷勢復元良好，相當可愛，父親及家屬都有意願照顧，只要評估情況許可，就會將女童交父親照顧。

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