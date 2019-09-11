《竹縣》關西公所守夜員拾金不昧 失主領回15萬多

2019-09-11

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮公所七十七歲守夜員劉閣昌拾金不昧，上週六晚在公所舉辦的秋節月光晚會善後清理環境時，意外撿到謝姓計程車司機準備用來舊換新車的十五萬八千兩百元現金，由於皮夾老舊破爛，他一度誤以為是垃圾想要丟掉，後來警覺不對，確認裡面是大量真鈔後，立刻送交鎮長劉德樑清點，一起報警處理。

劉德樑說， 劉閣昌六十歲退休後，因為工作認真負責，為人正直，隨即被回聘為公所外包的守夜人員，已在關西鎮公所負責守夜、內外環境清潔工作長達十七年，受到歷任五位鎮長的肯定。

劉閣昌說，上週六、七日晚公所舉辦秋節聯歡晚會，結束後，他打掃環境撿垃圾，沒想到清理到公所旁的一棵松樹底下，發現一個破破爛爛的皮夾，本以為是垃圾，誰知裡面有大量真鈔。

他擔心掉了錢的人會急得發瘋，立刻拿著皮夾找劉德樑，且跟所有在場同仁一起當面清點，確認皮夾內共有千元大鈔一百四十二張，五百元廿張，兩百元四張，以及五十四張的百元鈔，總共有十五萬八千兩百元的現金，當晚就送交警方招領。

劉閣昌說，謝先生原本跟他就認識，對方開早餐店也兼差當計程車司機，最近打算申請政府補助換新的計程車，但沒想到看完秋節晚會起身不慎，塞在後褲袋內的皮夾掉了卻不自知。

謝先生次（八）日清晨起床穿長褲察覺褲子重量變輕了，才發現皮夾不見，一度緊張奔回現場尋找卻無所獲，正欲哭無淚去報案之際，驚喜發現皮夾、現金分文不少地「躺」在派出所等著主人領回。

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