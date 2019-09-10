偷土地公8箱泡麵 慚愧加倍奉還

2019-09-10

〔記者陳鳳麗／南投報導〕以「泡麵土地公」聞名的南投縣中寮鄉石龍宮萬善祠，因信眾多會帶泡麵當供品，宮廟內泡麵成箱堆放，隨信眾泡來吃而得名，未料竟有4名遊客抱走8箱泡麵，雖然當天傍晚即前來懺悔並加倍奉還，廟方也原諒他們，但偷竊是公訴罪，警方昨仍將4人函送法辦。

4名中年男女8日清晨開一輛轎車到石龍宮萬善祠，眾人在該廟供信眾聊天吃泡麵區，快速把8箱碗裝泡麵抱上車，然後開車離開。

石龍宮工作人員當天上午8時許發現泡麵變少，調閱監視器得知4人行徑頗為生氣，一度將監視畫面PO網。

這4名住在外縣市的男女，不知是有人告訴他們影像被PO網，還是為自己的行為感到慚愧，8日傍晚即搬來10多箱泡麵，並給2000元香油錢向土地公懺悔致歉。

偷竊公訴罪 廟方原諒 4人仍送辦

工作人員告訴他們，土地公慈悲會原諒他們，但警方已看到PO網畫面，昨傳喚4人到案，他們坦承，認為泡麵可隨便拿，一時起貪念搬了好幾箱回家。

石龍宮萬善祠工作人員吳常源表示，大家都說「土地公愛吃泡麵」，信眾前來拜拜都會準備泡麵當供品，拜完也會在此吃一碗泡麵，廟方還準備大型飲水機，讓大家隨時可享用泡麵。

吳常源指出，土地公很慈悲，有的人生活困難，天天來吃泡麵，或帶幾碗回家，工作人員都不會說什麼；但若生活過得去，卻大肆搬回家就不太好。

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