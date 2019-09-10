兒侍母花逾千 要老媽還 法官說NO

2019-09-10

提訴主張付出的是「代墊款」

〔記者楊政郡／台中報導〕事業有成的58歲紀姓男子家中排行老么，其89歲老母7年前車禍跌倒，之後又兩度中風，紀男聘專業看護全日照顧，至去年7月花在母親身上1068萬元，後來紀男發現母親有鉅額資產，應該自己付，打官司要求母親還他這些「代墊款」，台中地院法官認為紀男無怨無悔付出，孝心感人，但紀男與母親並無委任關係，沒有「代墊款」問題；至於紀男提不當得利要求母親還錢，也認為無理由，判他敗訴。

判決書指出，紀男有3個哥哥、1個姊姊，紀男平日與母親最親近，母親2012年12月車禍跌傷、行動不便，紀男出錢請看護全日照料，2014年、2015年母親連續二度中風，無法言語、健康惡化，多次轉院，都是紀男張羅及花費，2015年7月起安排母親住進敬德護理之家，迄去年7月每月費用逾12萬元，紀男都如數支付，其他兄長並非不盡撫養義務，只是不認同如此高規格花費。

發現母有財力 應優先還他

原本不計較的紀男，去年初發現母親頗有財力，名下還有存款、不動產、股票，因此認為這些錢應優先花在母親自己身上，他先前花掉的是「代墊款」，應先還給他，不然將來變成遺產，沒出錢照顧母親的兄長也分一樣多，哪有公平可言。

紀男的主張遭其他兄弟拒絕，不願讓他先拿回1千多萬，紀男向法院聲請成為母親監護人，法官決定還是讓兄弟共同監護，共同監管母親財產，紀男的姊姊則為會同開具財產清冊之人，而去年7月以後母親生活費、照護費則由紀男以母親資產支出，每月在15萬元以內。

法官：孝心無怨無悔 非委託契約

至於紀男6、7年來花掉的1068萬元，法官認為雙方無委託契約，沒有「代墊款」問題。紀男無怨無悔支出，不顧兄長們沒有協助，孝心可感，但這是個人盡孝道而已，雙方也無借貸關係，哪有要母親還的道理。

另紀男以不當得利要求還錢，法官審酌紀男出錢，是本於為人子女盡孝道，與法定扶養義務不同，是屬道德上的義務，認為請求無理，應該駁回。

律師李學庸說，子女盡孝道花費怎可計較多寡，也不必計較能不能回本，法官如能以撫養母親6、7年來最低開銷，判一部分給紀男，既能兼顧紀男確有付出，也能兼顧其他兄長面子。而紀男有財力支付全部花費，其他兄長如果孝順，應另從探視、陪伴、娛親等方面來盡孝，畢竟盡孝不是光花錢而已。

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