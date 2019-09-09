違規工程車連環撞 5人噴飛2慘死

2019-09-09

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣1輛營造公司工程車，7日由林姓男子駕駛，載著5名越南移工趕下班，疑車速過快，失控撞上護欄、路樹，除車斗1名移工外，另5人全拋飛車外，其中林姓駕駛與車內的杜姓移工死亡，其餘4人輕重傷。

警方指出，7日下午5點多，63歲林姓駕駛開著營造公司工程車，載著移工下班趕回宿舍，卻擦撞同方向、由27歲吳女騎乘的機車，造成吳女骨盆骨折，之後又擦撞路邊護欄，再連續衝撞2棵路樹，車子才打橫停住。

工程車其餘4人與女騎士受傷

工程車因強烈撞擊，車內3人全都拋飛車外，駕駛林男頭部、胸部遭重創，腦出血、肋骨多處骨折，當場死亡，26歲杜姓移工大量內出血傷重不治，另名黃姓移工骨折重傷住院，所幸意識清楚。

違規坐在車斗上的陳姓、武姓移工也拋飛車外，皆因腦出血傷重，分別送醫治療，在車斗上的潘姓移工則輕傷。

警方調查，車上移工皆合法，坐車內的林姓駕駛等3人並非超載，但車斗載人明顯違規，經調閱監視器畫面研判，工程車速度不慢，車內乘客遭拋飛不排除是未繫安全帶，事故車輛未有酒味，惟是否因超速、煞車等問題，甚或酒駕肇禍，仍待進一步調查釐清。

坐車斗罰3000元未繫安全帶罰1500

警方表示，工程車僅車內可坐人，車斗只能載貨，乘坐不依規定，依法可處3000元，未繫安全帶則處1500元罰鍰。

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