十大傑出企業 騙走渡假村／前和昇老董 判還土地建物

2019-09-09

收購展圓資金出現缺口

〔記者吳昇儒／基隆報導〕旅館大亨禹介民旗下的和昇休閒開發公司，曾獲得10大傑出企業獎，卻在收購展圓集團後，資金出現缺口，便以虛假增資掏空公司，還騙取「河灣渡假村」產權，地主求償無門提告，基隆地方法院近日審結，判禹介民及和昇公司須返還土地及建物。

假增資掏空公司

前興櫃和昇休閒開發公司負責人禹介民，前年2月得知，展圓連鎖餐廳公司有意出售知名「麻布茶坊」、「跳舞香水」、「元定食」等多家餐廳股權；遂向和昇董事會說明收購展圓，沒想到增資案未如預期，嚴重虧空。

禹男指示員工反覆挪用增資代收價款專戶股款，以不實循環增資方式，虛偽增資；前年10月下旬，甚至利用股票詐走河灣渡假村土地、建物產權，去年11月被基隆地檢署起訴。

渡假村賣家不滿禹介民用有問題的股票騙走產權，對禹介民及和昇公司提出告訴，要求返還土地、建物。

拿產權設定抵押權1億

法官調查，禹介民先以虛假增資手法拉高股價，再以1340萬股（每股面額10元）股票加上9600萬元現金，向高家人購買渡假村；但禹男交付股票後，就要求賣家先將產權過戶。

禹男得手後，拿產權向張男借錢，並將產權設定最高限額抵押權1億元，從張男手中取得7520萬元，卻挪作他用；更把產權信託給另名張姓男子，讓賣家無法取回土地、建物。

和昇公司向法官辯稱，賣方明知公司現金不足，但接洽時表示公司值得投資，所以同意以公司股票做為買賣價金；但經華南銀行評估後，只願核貸2500萬元，原打算對方協議解約，對方卻拒不辦理。

法官審理後認為，和昇公司曾請銀行初估得知，渡假村僅能貸款1億元，卻仍將該產權拿去民間借款，並設定最高限額抵押權1億元，銀行不可能再出借7000萬元給被告支付第2期價金，難認定被告有給付款項的意願；賣方主張因受詐欺，要求被告返還土地、建物有理由，應予准許。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法