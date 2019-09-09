十大傑出企業 騙走渡假村／前和昇老董 判還土地建物
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2019-09-09

收購展圓資金出現缺口

〔記者吳昇儒／基隆報導〕旅館大亨禹介民旗下的和昇休閒開發公司，曾獲得10大傑出企業獎，卻在收購展圓集團後，資金出現缺口，便以虛假增資掏空公司，還騙取「河灣渡假村」產權，地主求償無門提告，基隆地方法院近日審結，判禹介民及和昇公司須返還土地及建物。

假增資掏空公司

前興櫃和昇休閒開發公司負責人禹介民，前年2月得知，展圓連鎖餐廳公司有意出售知名「麻布茶坊」、「跳舞香水」、「元定食」等多家餐廳股權；遂向和昇董事會說明收購展圓，沒想到增資案未如預期，嚴重虧空。

禹男指示員工反覆挪用增資代收價款專戶股款，以不實循環增資方式，虛偽增資；前年10月下旬，甚至利用股票詐走河灣渡假村土地、建物產權，去年11月被基隆地檢署起訴。

渡假村賣家不滿禹介民用有問題的股票騙走產權，對禹介民及和昇公司提出告訴，要求返還土地、建物。

拿產權設定抵押權1億

法官調查，禹介民先以虛假增資手法拉高股價，再以1340萬股（每股面額10元）股票加上9600萬元現金，向高家人購買渡假村；但禹男交付股票後，就要求賣家先將產權過戶。

禹男得手後，拿產權向張男借錢，並將產權設定最高限額抵押權1億元，從張男手中取得7520萬元，卻挪作他用；更把產權信託給另名張姓男子，讓賣家無法取回土地、建物。

和昇公司向法官辯稱，賣方明知公司現金不足，但接洽時表示公司值得投資，所以同意以公司股票做為買賣價金；但經華南銀行評估後，只願核貸2500萬元，原打算對方協議解約，對方卻拒不辦理。

法官審理後認為，和昇公司曾請銀行初估得知，渡假村僅能貸款1億元，卻仍將該產權拿去民間借款，並設定最高限額抵押權1億元，銀行不可能再出借7000萬元給被告支付第2期價金，難認定被告有給付款項的意願；賣方主張因受詐欺，要求被告返還土地、建物有理由，應予准許。

  • 法官審理後，判前和昇休閒開發公司負責人禹介民及和昇公司必須返還河灣渡假村的土地及建物給原賣家。（記者吳昇儒翻攝）

    法官審理後，判前和昇休閒開發公司負責人禹介民及和昇公司必須返還河灣渡假村的土地及建物給原賣家。（記者吳昇儒翻攝）

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