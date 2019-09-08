刺2刀搶500元沒辦強盜罪 萬華警挨轟大案小辦

2019-09-08

〔記者王冠仁／台北報導〕洪姓男子與女性友人起口角，持刀刺傷對方2刀並搶走其手機與500多元。警方以「殺人未遂」罪嫌偵辦，地方人士認為警方未以「強盜」罪送辦，是因為「強盜」屬於重大刑案，必須通報列管，警方想省麻煩才大案小辦。

警指無法斷定財物誰的 移送後檢會做適當處分

萬華分局回應，被害人送醫後意識不清無法製作筆錄，警方抓到洪才知被害人的財物在其身上，但警方無法斷定是不是「同居共有」之財物，只好依擔任告訴代理人的被害人女兒提告殺人未遂來究辦。檢察官也會再針對案情內容做適當的處分，未影響任何人權益。

據了解，洪姓男子上月底以一起吃飯聊天為由，將熟識許久的被害女子約到台北市萬華區住家，但兩人因故起口角，洪憤而持刀朝她胸口刺2刀。女子負傷逃出洪家呼救，緊急送醫後保住一命，目前仍住院治療。

洪見女子跑掉，將她遺留在現場的手機與500多元財物拿走，還將住家內沾有女子血跡的床單帶走，隨即離家躲藏，隔天在新北市落網。

地方人士批評，依警方規定，強盜屬於重大刑案，會被市警局列管，若沒迅速偵破，還要定期開專案會議，懷疑警方為省麻煩才「技術性」辦案。

資深刑警說，警方辦案時若吃案或大案小辦，會依情節記申誡或記過懲處；若辦案人員涉及湮滅證據，更可能吃上官司。

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