放高利貸被綁走 警當詐騙 錯失救人先機

2019-09-08

友人報案 被要求查證

〔記者楊金城、王善嬿、蔡清華／綜合報導〕經營地下錢莊的吳男遭陳姓借貸者強押上車，被逼迫打電話給朋友交跑路費才放人。吳的友人趕緊報案救人，員警懷疑是碰到詐騙集團，勸報案者先聯絡當事人家屬查證。未料，後來吳男真的被丟包在嘉義醫院附近，左小腿還有2處刀傷。吳的友人直斥警員不受理報案 ，錯失救人時機。

報案人氣炸 開車離去

以開白牌計程車和打零工為生的31歲陳男，5、6月間陸續向涉營地下錢莊的吳男借貸數萬元，一度還不出錢，被押簽本票20萬元後才還清。

陳不滿遭剝削，設局於前晚8點約25歲的吳男到台南麻豆家中商談再借款，暗中找來2友助陣。吳一到就被陳持刀控制及割傷左小腿，押往嘉義的汽車旅館。

陳要求吳打電話給友人籌15萬元匯進指定帳戶，吳急得撥電話求援。有2友接到電話，晚上10時03分至高雄鳳山分局成功派出所報案，表示朋友疑遭人押走、砍傷，對方要求匯款才會放人。

鳳山警分局說明，當時值班員警判斷可能是碰到詐騙集團，告知報案人先聯絡遭擄者的家屬或其本人查證。吳的友人質疑警方不想受理，警方說明是要瞭解清楚後，再依規定受理或是通報他轄協助處理，吳的友人聞言不悅，隨即開車離去。

錢莊業者被割傷丟包

在這期間，陳男拿走吳身上5萬元，吳的朋友另匯了5萬元，陳男便載吳男到嘉義市衛福部嘉義醫院前丟棄。吳某因醫院建議轉院，自行搭計程車到嘉義基督教醫院就醫，由於其左小腿有2處平整切割傷，約8到20公分長，經醫師開刀縫合傷口後，已轉送普通病房治療觀察。

陳男昨凌晨回家拿2千元給媽媽後逃到中部，經警方策動，昨下午投案。陳母泣訴，其子向地下錢莊借錢還不出來，被逼討也沒辦法認真工作。

男投案 稱遭錢莊剝削

麻豆分局請示檢察官後，全案依擄人勒贖、強盜罪偵辦，吳男涉及重利罪嫌另案偵查。警方也將追查另外涉案的陳男友人到案，以釐清相關案情。

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