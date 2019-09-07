貨車滑行 想救車 婦卡車門夾撞亡

2019-09-07

〔記者陳薏云／新北報導〕70歲游姓女攤販昨到新北市中和區的停車場取車，游婦進入駕駛座後突然下車，廂型車因手煞車沒拉向前滑行，站在駕駛座車門旁的游婦想阻止，卻與車一同向前滑行2公尺，車子撞擊左前方車輛後卡住，游婦慘遭廂型車夾住，後被救出已無生命跡象，送醫不治。

手煞車沒拉釀禍

警方從撞擊凹痕初判，懷疑廂型車疑似有發動引擎，但停車場內監視器故障，已通知市警局鑑識中心協助採證，釐清事發原因。

游婦在中和大勇街市場擺攤，昨上午8時許，游婦先將廂型車停至附近一處民營停車場，隨後前往市場擺攤，下午1時前往停車場，打算將車開往市場收攤。

游婦將鑰匙插入鑰匙孔後，不知何故下車，因未拉手煞車，貨車突然滑動，游婦當時站在駕駛座車門，打算阻止車輛滑動，但廂型車仍向前滑行2公尺，撞上另輛停放的銀色轎車後卡死，游婦被夾困在駕駛座車門。

當時有民眾在停車場聊天，聽到聲響前往查看，發現游婦遭夾困且不斷呻吟，嚇得打電話報警，警消聯絡銀色車車主移車，耗時近1小時將游婦救出，游婦已無生命跡象。

警方指出，民眾若發現汽車滑行切勿以身體擋車，必須評估現場情勢，若場地空曠且滑行速度不快，再設法上車控制。若擔心停放的車輛會滑動，可在車輪放置阻擋物，停好車輛後要記得拉起手煞車，以免發生意外。

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