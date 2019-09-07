載孕妻招領3千元撞車 癌男痛失妻兒還被告

2019-09-07

警方約談才知惹上侵占罪

〔記者錢利忠／台北報導〕罹患口腔癌的蕭姓男子撿到3000元，他騎車載孕妻，準備將錢送去派出所招領，途中卻出車禍，妻子不治釀成一屍兩命悲劇，2天後他被警方約談，才知惹上侵占官司；台北地檢署開庭時，蕭男透露，為辦妻子後事，忘了將錢送去派出所。女失主相信他是真的忘記歸還，並向檢方求情，檢察官考量蕭男無侵占犯意，昨將他不起訴。

檢方調查，今年6月13日早上10點多，蕭男開車到台大醫院看診後，在停車場繳費機旁撿到3000元，他撿起紙鈔後先開車返家，當天下午3點多便騎機車載著孕妻，準備將撿來的鈔票送到住處附近派出所，不料卻在新北市蘆洲區中山一路發生車禍，坐機車後座的孕妻不治。

辦妻子喪事 忘還獲原諒

蕭男悲痛欲絕，2天後警方找上門，告知他撿到錢沒送交警局招領，要求到警局作筆錄，他才想起3000元還放在衣褲口袋。

蕭男做完筆錄後，將撿來的錢交給警方，仍被依侵占罪法辦；蕭男庭訊時透露，他當天發生意外一時之間慌了手腳，為了辦理妻子後事，忘了將錢送去派出所。

失主代求情 癌男不起訴

當天到庭的女失主聽到蕭男說詞後，連忙替蕭男向檢方求情，強調她相信蕭男是真的忘記歸還，沒打算對他提告，蕭男也當庭向女失主致歉；檢方勘查蕭男提出的就診紀錄及孕妻遺體相驗單據後，採信他的說法，認定他沒有侵占犯意，將他不起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法