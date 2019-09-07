詭異！車停鐵軌42秒沒動 愛車男遭太魯閣號撞死

2019-09-07

號誌燈響時 開車闖入

〔記者王峻祺、王錦義、游太郎／花蓮報導〕公務員退休的54歲何男，生活單純，非常愛惜車齡已15年的老車。他昨天下午2時半開著愛車駛至花蓮市中華路平交道，號誌燈亮聲響時仍駛入，柵欄隨即放下，車子停在鐵軌上，但長達42秒未下車、也未移動，隨後遭北上421次太魯閣號撞擊，車翻人亡。

車沒動 人也未下車

警方不排除愛車的何男可能因車子卡在鐵軌上熄火或故障，一直試圖重新發動，致失去下車逃生先機，但也不排除其他可能性，確切出事原因有待進一步釐清。死者鄰居說，何男生活低調、單純，實在想不出他有輕生可能，但為何車子停在平交道上不動？也實在令人想不透！

鄰：想不出有輕生可能

警方過濾路口監視器，當時何男開車從睦和街巷口轉出，往北行駛，闖入警鈴已響起的平交道，柵欄放下後，車就停在鐵軌中央，過程中看不出車子前後移動跡象，他也未下車逃逸或按一旁的緊急按鈴。

目擊者陳先生說，當時何男的轎車前半截停在鐵軌上，車尾頂著欄杆，停滯時間很長，若倒車或往前撞斷柵欄，應能順利脫困，但不知何故一直停著不動。

轎車遭火車撞擊後車翻轉180度，車頂朝下壓垮後方警示燈，鐵道旁的工字型柵欄則刺穿駕駛座；消防員趕來將他救出時已昏迷不醒，到院前死亡。

據了解，何男的寶獅307型轎車，車齡15年、有保險，他平日十分愛惜這部老車，過去也無違規或出險紀錄。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，太魯閣號車頭連接器罩毀損，檢修後不影響行駛，約下午3時27分駛離事故現場；這起事故影響7列次、272分，旅客約1865人。他說，該平交道裝有障礙物自動偵測系統，因當地彎度較彎，加上準備進入花蓮站，列車駕駛須減速至70公里，系統雖即時警告駕駛減速，但看到平交道有車後，距離剩不到200公尺，因急煞恐會造成意外，只能盡量降速通過。

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