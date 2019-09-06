結婚只收小聘 離婚告公婆暗槓60萬大聘

2019-09-06

〔記者王捷／台南報導〕翁姓女子主張與莊男離婚後，莊男向她提出給付生活費，娘家說拿之前的大聘60萬元出來付，她才知沒收到這筆錢，對公婆還有前夫提告返還不當得利。一審新娘母親的閨密作證，證實夫家曾說要給大聘獲勝訴，夫家要「賠」給新娘大聘，二審法官勘驗婚禮紀錄，發現女方家長曾將大聘還給夫家，因此逆轉判新娘敗訴。

親家母閨密作證 一審判夫家要賠

翁女4年前與莊男結婚，不到半年告吹。離婚後翁女主張，與莊男結婚時夫家送來大、小聘，娘家自知沒有準備嫁妝，只收小聘退大聘，娘家希望夫家能諒解莊男沒工作，翁女難以持家，希望夫家將大聘60萬元交給新娘家用。

未料2人離婚後，莊向翁女提出給付生活費，翁女向娘家求助時，娘家說可拿之前的大聘60萬元出來給付。翁女稱，當時依習俗在新娘房等丈夫，不曉得娘家與夫家談好將大聘給她，因此對公婆還有前夫提告返還不當得利。

一審時，翁母請來2位老閨密作證，證稱當時夫家同意將大聘給新娘，用來修繕房屋；但夫家主張，大聘當時只是禮俗拿來拍照用。一審法官依據民法135條「口頭上的契約」規定，加上證人證詞，判新娘勝訴，莊男要「賠」給新娘大聘60萬元。

婚禮紀錄片為證 二審大逆轉免賠

莊上訴台南高分院，法官勘驗婚禮紀錄片，畫面顯示女方家長收下一大袋聘金後，只拿出小聘，並說將大聘還給「你們」，影片中有大聘還給夫家的動作。雖翁女主張，「你們」是指嫁去夫家的她，但法官不採信。

莊男逆轉勝後，反告女方家長的老閨密作偽證，檢察官認為證據不足，做出不起訴處分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法