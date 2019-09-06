被爆揩公家油5個月 竹縣文化局長李猶龍請辭獲准

2019-09-06

李猶龍等4人被約談

〔記者洪美秀、黃美珠／新竹報導〕郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜的夫婿、新竹縣政府文化局長李猶龍，被檢舉涉嫌公務車私用，新竹地檢署昨天指揮新竹市調查站約談李與秘書、司機、1名行政科員，李承認曾對公務車的使用認知不清，訊問後4人均獲請回。李猶龍隨即以不影響縣府團隊的運作為由，請辭獲准。

稱誤以為縣府有配車給他

李猶龍聲明表示，任何人都要遵守法律規範的約束，他也不例外，因他對公務車使用上認知不清造成縣府困擾，深感抱歉；李說，對於公務身分，應以最高道德標準檢視，所以跟縣長報告後獲同意即日起去職。縣長楊文科表示尊重，立刻批准，宣布由縣府秘書郭慧龍暫代。

新竹開回台北家 全報公帳

楊文科表示，縣府三長有公務車可上下班使用，文化局長無這樣的使用規定，李猶龍承認他曾誤以為縣府有配車給他，後來了解到正確的使用管理原則後，就沒有不當使用情形，不排除他在工作中可能得罪了人而遭檢舉，尊重司法調查。

竹縣府曾要求李猶龍改善

曾是媒體人的李猶龍，被檢舉將文化局配屬的公務車開回台北住家，油費、ETC都報公帳，期間約5個月，縣府曾為此要求李猶龍改善。

先前另有縣府人員對外爆料，指今年4月2日新竹縣政府開出370萬元電視廣告標案，由李猶龍擔任評委，時任年代集團創意行銷總監的李妻蔡沁瑜到縣府拜會，接著壹電視就取得標案，質疑他違反公職人員利益衝突迴避法。檢調昨天是否也將此一爆料納入調查，有待了解。

李猶龍是在楊文科去年當選縣長後，被挖角擔任新竹縣文化局長兼管新聞業務等事宜。據指出，李領導統御強勢，府內一級主管與議員對他的評價兩極。楊文科認為李的人和方面需要檢討，但肯定他做事認真負責。

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