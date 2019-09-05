百名部落青年投入搜尋／男童落水10天 找到了

〔記者陳薏云、徐聖倫／新北報導〕新北市烏來區6歲簡姓男童，姊姊去年才被溪水沖走溺斃，上月26日簡小弟也遭南勢溪水沖走，當地的福山部落青年成立百人LINE群組投入搜索，「福山義勇軍」搜索10天，昨發現男童遺體夾在石頭縫中，在簡父不斷喊話「帶你回家」後，眾人成功將他拉起來，讓簡小弟回到爸爸身邊。
協助搜索的成員之一16歲黃姓少年，是簡小弟的叔叔，他表示，休假的青年跑回部落，上班的也分批請假支援，就為了讓弟弟早點回家。
昨天上午9時尋獲簡小弟後，簡父見狀情緒崩潰，簡母也淚崩昏倒。
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〔記者陳薏云、徐聖倫／新北報導〕新北市烏來區6歲簡姓男童，姊姊去年才被溪水沖走溺斃，上月26日簡小弟也遭南勢溪水沖走，當地的福山部落青年成立百人LINE群組投入搜索，「福山義勇軍」搜索10天，昨發現男童遺體夾在石頭縫中，在簡父不斷喊話「帶你回家」後，眾人成功將他拉起來，讓簡小弟回到爸爸身邊。
協助搜索的成員之一16歲黃姓少年，是簡小弟的叔叔，他表示，休假的青年跑回部落，上班的也分批請假支援，就為了讓弟弟早點回家。
昨天上午9時尋獲簡小弟後，簡父見狀情緒崩潰，簡母也淚崩昏倒。