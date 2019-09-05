孫女喊牙疼 爺夜騎就診 意外墜溝 4歲娃伴爺屍哭整夜

2019-09-05

疑輾到碎石 摔落深水溝

〔記者鄭名翔、彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮六十八歲潘姓男子，前晚因四歲外孫女喊牙疼，心疼地趕緊騎機車載愛孫看牙，路上疑因輾到碎石，祖孫連人帶車摔落一旁一公尺深水溝，外公遭重創殞命，小女童倚著阿公、雙腳泡在水中伴屍長達十小時，不時斷續地哭喊「阿公、阿公」，直到天亮路人經過聽到孩童哭聲，才發現這對祖孫。雙眼紅腫、身上被蚊蟲叮了不少包的小女童獲救後，仍用乾啞細聲詢問：「阿公怎麼了？」令人心疼鼻酸。

孫哭喊10小時 才被發現

小女童被送往衛生福利部苗栗醫院，檢查發覺她ＣＰＫ（肌酸磷化酶）過高，研判掉入水溝後長時間維持同一姿勢，導致肌肉受損，臉部則因車禍造成撕裂傷，雖無生命危險，但仍須住院治療。

潘翁前晚九時騎機車載小孫女出門看醫生，於離家一公里、在勝利街沒有住宅的農田區鄉間道路摔進水溝，女童徹夜蹲坐阿公遺體旁哭泣。南龍里長呂煙泉說，昨早七時郭姓里民騎機車路過，聽到路旁有小孩哭泣聲，停車察看赫見一對老小在水溝裡，機車也倒栽蔥在水溝，潘翁呈仰躺狀。

娃獲救 還問阿公怎麼了

事後警方溫柔詢問女童，她說阿公好像壓到石塊，機車突然不穩，然後就和阿公、車子摔進水溝；她一直叫阿公都無回應，因為水溝深，爬不出來，只能靠著阿公蹲坐水溝，身上不少地方被蚊蟲叮咬。

死者小女兒說，昨清晨家人發現祖孫不在家，騎機車外出搜尋，多次經過事發地點，但沒聽到異聲，致未發現他們摔進水溝；她說，父親有心臟病和高血壓病史。

警方勘查現場，出事路段無路燈、視線不佳，初步排除遭其他車輛撞擊的可能，確實事故原因還需進一步釐清。

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