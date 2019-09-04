狼叔滅證恐再犯 收押

2019-09-04

本報報導狎童男獲釋趴趴走

〔記者王俊忠／台南報導〕本報日前報導，一名侵入校園猥褻男童的台南「狼叔」，羈押2個月後即獲交保在外趴趴走，引發該校家長恐慌。台南地檢署檢察官王聖豪近日再傳訊交保在外的張姓狼叔，查悉張男收押前又涉1件男童猥褻案，且8月收押獲釋後欲與受害男童聯絡，認定狼叔確有反覆實施同一犯罪之虞，以及串、滅證的可能，再次向法院聲押禁見獲准。

試圖聯繫受害童 家長恐慌

檢警調查，張姓狼叔先前因為涉嫌對多名小學男童為加重強制性交、加重強制猥褻等犯行，8月20日羈押期滿後，檢方再度聲押未獲准，狼叔獲釋。檢警近日查得另有男童在張男6月間收押前，也遭到他猥褻，且目前各小學已開學，不特定學童進出校園頻繁，被告很有可能再度犯案。

此外，張男8月20日獲釋後，試圖與遭強制猥褻的被害男童聯繫，恐有串證之虞。檢方認為被告確有再犯，以及湮滅證據與串證的新事實，本月1日指揮員警訪查及詢問被害男童後，傳喚被告到案，認為被告獲釋後有再度聲請羈押的新事證，向台南地院聲請羈押禁見獲准。

對於張男都針對小男童下手，是否有精神方面疾病？檢方說明，迄今尚無張男有精神疾病病史的相關資料，未來會視張男在調查過程中對案情回應、說明的情形，再決定有無必要將他送醫療單位做精神鑑定。

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