公審可當證據 男大生性侵女同學判4年

2019-09-04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一所大學洪姓男學生，覬覦同學小美（化名）美貌，見小美一個人在宿舍陽台，拖進附近電腦室廁所指姦得逞，事後雖一度向小美認錯，但全案到了新竹地院審理，洪男堅稱2人是一夜情；法官傳喚證人，發覺小美男友曾在其他同學面前公審洪男，問洪「你是以哪隻手性侵我女友？」洪舉起右手。新竹地院法官採信這項公審證據，依強制性交罪判洪男4年徒刑；洪男已被退學。

開庭翻供是一夜情

判決指出，洪男於2017年5月間，與小美等人在洪男租住全棟都是同校學生的校外宿舍聚聊，洪利用與小美獨自在陽台抽菸機會，強抱強吻小美遭拒，進而把小美拖至附近電腦室廁所，不顧小美哭求反抗，指姦得逞，事後挨告。

法院審理時，洪辯稱雙方是「接近一夜情的發生，但後來小美反悔」；被告辯護律師也說，從陽台到又髒又小的廁所過程中，小美都未受傷，明顯不合常理，且小美事後不到1 個月就去海邊遊玩、展露身材，讓人覺得奇怪。

小美指控，當時因她掙扎，洪男無法進一步，但仍用手指性侵。後來，同學在外拍門喊「再不開門我要撞門進去 」，洪才停止。洪男在調查過程中自承，事後曾去找小美請求原諒，一度跪在小美房門外。

證人指述 公審時舉右手

但最關鍵的證詞是，有證人指述，小美男友曾在宿舍當著其他同學面前公審洪男，問洪是用哪一隻手性侵，洪就舉起右手。法官認為，這足以證明洪男確實是用手指強制性交。

法官認為，洪男案發時和女友住在一起竟仍犯案，且犯後飾詞否認犯行，未見悔悟，因此依強制性交罪判刑4年。

證人說明公審示意圖

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