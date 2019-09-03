好狠！菜刀斬斷仇家3指 隨便丟 讓他沒得縫

2019-09-03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣許姓男子與男子林有德等人有債務糾紛，且許男同夥殺傷林男人馬，林等人為了報復，將許押走囚禁毒打；林男與同夥黃平成持菜刀斬斷許男3根手指，還將斷指帶走丟棄，完全不讓斷指有縫合機會，手段殘忍，新竹地檢署依殺人未遂、重傷害等罪嫌起訴林有德等6人。

為了債務 兩幫人你殺我砍扯不清

檢警調查，李榮展、林有德等人與許男、蔡男有債務糾紛，去年10月30日晚間，林、李夥同曾嘉閔、江威澄及莊姓少年（另由少年法庭審理），由曾嘉閔開車，在新竹縣湖口鄉勝利路見許男從蔡家外出買飲料，林有德指示曾嘉閔駕車尾隨，並下車追打許男；林有德以木棒毆打許男頭部，致許男倒地無法反抗。

林有德將許男拖上轎車後座，用衣物蒙住其雙眼，載至竹東鎮北興路某平房拘禁，並以尼龍繩綑綁許男雙手雙腳，期間林有德、李榮展以棍棒及柺杖輪番毆打許男。

林有德等人與蔡男一方交涉債務後，原本去年11月2日要釋放許男，然而當天凌晨2點多，林有德友人疑遭蔡男人馬砍傷，林有德受友人黃平成以電話指示，要砍許男手指做為報復。

當天上午10點多，李榮展、莊姓少年共同壓制許男，由林有德持菜刀砍許男左手無名指一刀，但尚未將手指斬斷；此時黃平成到場，當場斬斷許男左手食指、中指，再將菜刀與食指、中指帶離並丟棄，許男則被載到竹東榮民醫院圍牆旁丟包，眾人隨即逃匿。

集團成員比狠 小弟濫轟19槍

而莊姓少年事後又替人出氣，持雙槍朝另名被害人王男的車連開19槍，致王男身中數槍重傷。檢方依殺人未遂、妨害自由、重傷害、槍砲等罪嫌起訴林有德等6人。

示意圖

許男被斬斷3指，載到竹東榮民醫院圍牆旁丟包。（記者蔡彰盛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法