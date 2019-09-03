她追女不成／狂叩電話恐嚇 天天叫20杯珍奶惡整

2019-09-03

〔記者黃建華／高雄報導〕連姓女子疑追求林姓女同事不成由愛生恨，頻打騷擾電話與傳上百則包括「到時候讓妳嚇到吃手手」等恐嚇簡訊，林女的公司還遭人惡整，天天送來20杯珍珠奶茶、20份雞腿便當，林女嚇得改名、換電話，騷擾電話仍不斷，高雄地院將連女依涉犯恐嚇危害安全罪判刑5月。

判決指出，連女2014年8月間，與被害人林女在同一家建設公司共事，對林女心生好感，隔年2月邀她同遊香港，遭拒後心生不滿，自2017年11月16日起至2018年8月，取得3個行動電話門號，撥打電話騷擾林女並發送「妳人在哪裡？事情就到哪裡」、「妳的苦日子要來了」、「到時候讓妳嚇到吃手手」、「這兩天公司就會收到東西了」、「看妳還要公司收到什麼驚喜」等手機簡訊多達100多則，林女不堪其擾。

由於回撥騷擾電話對方都不接，林女改以男同事手機回撥，發現接聽的是連姓離職女同事，認為對方追求不成由愛生恨，報警提告。

林女還向法官說，連女後來離職從事仲介，2014年11月時，連女曾約她去參觀高雄巨蛋旅展，途中連女3度十指緊扣牽她的手，她覺得連女怪怪的，就把手抽開，之後連女又問要不要去香港玩，她沒去，就有人以電話及簡訊騷擾她，半夜電話一直響。更扯的是，林女公司每天都收到20杯珍珠奶茶跟20個雞腿便當，但下單的人都沒付錢。

連女雖否認恐嚇簡訊與騷擾電話與她有關，不過高雄地院認為，騷擾與恐嚇電話的發話IP位址都在其住處附近，仍將連女依涉犯恐嚇危害安全罪判刑5月，如易科罰金15萬元。

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