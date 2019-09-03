母子吵架釀悲劇／母跳日月潭 醉兒遭輾死

2019-09-03

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮36歲鄒姓男子前天與母親口角後，負氣離家找朋友，事後鄒母跳日月潭獲救，仍在醫院加護病房與死神拔河。鄒男卻喝得醉茫茫，酒測值高達2.2毫克醉倒停車場車道上，當時深夜現場昏暗，高姓男子開車經過，疑未注意直接輾過，鄒男頭、頸、胸部遭重壓，被救出已無生命跡象，經急救昨凌晨不治。

母獲救 在加護病房救治

警方調查，鄒男前天與54歲母親發生口角，即負氣離家找朋友，母親竟跳入日月潭，人被救起送醫，昨仍在加護病房救治，但鄒男仍與朋友前往八德路的釣蝦場聚會續攤。

深夜11時許眾人準備離去，發現鄒男不勝酒力，朋友將他攙扶至旁邊停車場，讓他在車內休息，鄒男想嘔吐又自行下車，再被扶至路旁，之後友人陸續離開，留他獨自一人。

不久31歲高男開車經過，可能現場昏暗，未注意車前狀況，直接將倒地的鄒男輾過，高男以為壓到石頭下車查看，驚見有人被卡在車底，只露出雙腳，嚇得呼救與報案，警方、消防隊到場時，鄒男仍有意識，雙腳還不停掙扎，警消與民眾合力抬車將人救出送醫，鄒男到院前已無生命跡象，急救不治，經抽血換算酒測值高達2.2毫克，至於肇事的高男酒測值0。

檢警昨上午相驗，鄒男頭、頸、胸部都有明顯重壓痕跡，頭部受創為致命傷，警方將高男依過失致死罪嫌移送法辦。

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