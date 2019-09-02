用吹風機烘傷男嬰 護理師判賠

2019-09-02

與坐月子中心賠償70萬

〔記者王俊忠／台南報導〕出生僅3週的陳姓男嬰，與母親入住台南市「溫馨產後坐月子中心」期間，呂姓菜鳥護理師疏忽、拿吹風機長時間吹烘陳姓男嬰臀部，致男嬰臀部、大腿、生殖器大面積2度灼傷，父母提告求償，台南高分院判護理師與坐月子中心連帶賠償70萬元。

二審民事判決指出，2016年9月間，陳男的妻子生下一名男嬰，9月12日母子住進林女經營的產後坐月子護理之家。

同年10月1日，坐月子中心呂姓護理師拿吹風機吹烘陳姓男嬰臀部時，疏於注意時間，長時間過度吹烘，造成男嬰臀部、大腿與生殖器等處大面積的2度燙傷。

男嬰父母控訴，坐月子中心林姓女董座違反燒燙傷處理原則，竟要護理師把燙傷處浸入冰水冷敷，造成傷口2次傷害。男嬰日後需要植皮、手術、交通等費用，求償300萬慰撫金；男嬰父母也各求償100萬元慰撫金。

女董座與護理師主張，依成大醫院鑑定意見，即使動手術也不過2、30萬元，認為求償金額太高。

二審合議庭囑託成大醫院鑑定，認為男嬰適合3歲後再做2至3次的手術，費用約30萬元；護理師對男嬰造成傷害很自責，事後與女董座很用心照顧補償男嬰，認定慰撫金20萬元為適當，男嬰可求償手術費、慰撫金共50萬元。男嬰父母各自可求償10萬元慰撫金，可上訴。

本案刑事部分，台南高分院依業務過失傷害罪判呂姓護理師4個月徒刑、得易科罰金，可以上訴。

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