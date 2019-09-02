拿球棒沒事 帶警棍防身觸法

2019-09-02

〔記者張瑞楨／台中報導〕蔡姓男子將一支鋼質伸縮警棍（俗稱甩棍）放在車內，作為防身使用，因違規停車被警方發現，蔡男喊冤稱不知甩棍是違禁品，警方仍將他依社會秩序維護法函送法辦，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

警方強調，除了防狼噴霧器外，其他諸如警棍與電擊棒等武器，都屬於違禁品，此禁令也衍生攜帶棒球棍、鐵棍沒事，帶警棍防身卻觸法的特殊現象。

取締違停 赫見車內警棍

台中市警局第六分局西屯派出所員警日前在西屯區逢甲公園旁巡邏時，發現蔡男違規停車，警方上前取締，蔡男開車門下車時，警方在車門置物區發現一支鋼質伸縮警棍。

警方表示，依據警政署公告的「警察機關配備警械種類及規格表」，包括木質、膠質與鋼鐵材質的伸縮警棍，以及各式警刀，還有瓦斯噴霧器、瓦斯槍、煙幕彈、震撼（閃光）彈、電氣警棍棒（電擊器）等，都是警察才能持有攜帶的裝備。

駕駛喊冤 不知是違禁品

蔡男被查獲的甩棍，經送交警政署檢驗，認定是警械，因此將警棍沒收。

警方表示，蔡男宣稱，是朋友好意送他防身，台灣行車糾紛多，他隨手放在車內，有需要時防身，不知道是違禁品；但警方仍依社會秩序維護法「製造、運輸、販賣、攜帶或公然陳列經主管機關公告查禁之器械」，函送台中地院簡易法庭裁罰，可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。

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