曾告女檢性騷 「老漢推車」親密照 讓小三判刑

2019-09-02

〔記者陳冠備／彰化報導〕前彰化地檢署檢察官莊珂惠偵辦一起妨害家庭案，勘驗小三黃女身體時，碰觸到乳房與下體，遭黃女提告性騷擾，雖未起訴，不過法院從原告提供一張男方從後對女子使力，疑似「老漢推車」的親密照，認定黃女犯相姦罪，判4月徒刑，而與黃女有染的楊男，獲妻子撤告，法院公訴不受理。

判決書指出，中國籍新住民黃女2016年與楊男多次出遊，赴汽車旅館翻雲覆雨，並用手機拍下激情時刻，姦情被楊妻發現，楊男認錯，提供兩人裸體交疊照片給妻子，甚至將黃女私密處特徵告訴妻子，楊妻將對話過程錄下，檢方依此勘驗黃女身體特徵。

楊男庭訊時坦承與黃女投宿旅館，但否認發生性關係；黃女辯稱，未與楊男發生性行為，拍攝裸體交疊照片只是作為留念。

楊妻提供照片等證據，未見到性器接合，錄音檔中楊男指出黃女的身體特徵，檢方於是對黃女身體勘驗。

法院也勘驗兩人裸體交疊照片，發現黃女拿手機，楊男胯下緊貼在黃女屁股上，照片中楊男有使力的現象，及以嘴親吻黃女趴著的側臉，加上楊男已坦承兩人在汽車旅館發生一次性行為，法官認定兩人確有性交。 法官審酌黃女雖表示賠償20萬元，仍未與楊妻和解，依相姦罪判刑，得易科罰金。

莊珂惠去年2月因一起未成年妨害性自主案吳姓嫌犯羈押與否，當庭跟法官陳彥志互起爭執，當場嗆聲「你中午是不是沒吃飯，腦袋不清楚」，差點被依侮辱公署當庭逮捕，事後檢方三度抗告都遭駁回，莊並未因嗆法官被懲處。

同年4月，莊偵辦黃女涉及的妨害家庭通姦案，為檢查黃女胸部有無硬塊，親自揉捏黃女乳房，莊遭法務部發佈警告。檢審會認為於法有據，但應可委請法醫或檢驗員施行，無親力親為必要性，促請其注意。

另莊珂惠偵辦一起詐欺案時，對越南籍被告說出「來騙人家的錢」等語，檢察官人事審議委員會認定她發言失當，今年4月決議記警告懲戒。

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