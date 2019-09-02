LINE腥夫「我那個沒來」／金曲獎得主反擊 小三辣嗆判賠40萬

2019-09-02

〔記者蔡彰盛、吳孟倫／綜合報導〕金曲獎最佳客語歌手、「二本貓」樂團主唱賴予喬的蔡姓老公，與養生館洪姓老闆娘有婚外情，二人LINE互傳「我那個沒來」、「太用力讓妳受傷了」等鹹濕對話，賴女據此提告要求洪女賠償100萬元，新竹地院以蔡男曾向妻子坦承背叛，判洪女應賠40萬元。

賴予喬指控，2017年起，蔡男追求在竹北市開設養生館的洪女，不僅在洪女住處嘿咻，蔡甚至將小三洪女帶回家，在他們夫妻的床上做愛。

賴女並提出二人臉書及LINE鹹濕對話，洪女說「我那個沒來，是愛愛流血了，我是小嫩嫩」，蔡男回說「對不起，可能太用力，讓妳受傷了。」

賴予喬另提出兩人到台東出遊影片，洪女多次咬蔡男的胸部，還摟抱接吻，她因此離婚，身心受創，要求洪女賠償100萬精神撫慰金。

洪女認為賴女去年2月協議離婚，蔡男已付200萬元，她不應再負損害賠償責任。另主張賴女也有過失，因為蔡男坦承與她以外的女人有性行為，可見賴女不思如何經營與維持夫妻生活圓滿與幸福，卻不斷對外興訟。

對此，賴予喬火大說「爽是你們在爽，然後現在回過頭來檢討被害人？這樣不負責任的話竟也說得出口，洪女的心到底要有多麼惡毒！」賴女還轉述洪女對她嗆聲「我跟蔡男都是成年人了，兩個人自願發生性行為到底跟妳有甚麼關聯。」

法官認為，蔡男曾向妻子坦承背叛，還說「我很刻意要隔開妳睡的位置」，加上兩人LINE對話、合影等相關證據，顯示已逾越正常社交往來範疇，不法侵害配偶權情節重大。

賴予喬︰前夫未付清200萬

賴予喬昨表示，尚未收到法院判決書，看到朋友貼給她的新聞時不知該如何反應。賴還說，前夫的200萬根本還未付清，報導中對方講得好像已經給完，且完全沒有人來向她求證，讓她感到無奈。

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