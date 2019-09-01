賞壺碰斷猴掌 冒失的代價：72萬

2019-09-01

店家稱傳家寶 求償234萬

〔記者王定傳／新北報導〕駱姓男子到林姓女茶壺收藏家店內，欣賞她的傳家之寶名壺「悟空獻壽」，竟冒失拿起碰斷壺蓋上猴子塑像的手掌，林女傻眼求償234萬餘元。新北地院法官依專業機構鑑價，認定已影響茶壺價值，但未影響飲茶功能，判駱男賠償72萬餘元。

該名壺是顧道榮的作品，顧男的「特大歲寒三友壺」作品曾在台灣第一屆名壺博覽會上被排為歷代第6名、當代第3名；他是來自中國江蘇的研究員級高級工藝美術師。

「悟空獻壽」茶壺，是以看守蟠桃的齊天大聖以桃祝壽為題，壺身有桃枝、桃葉、小桃等裝飾，壺蓋上則有「悟空」塑像，蹲立於桃枝段上，抬臂招手向遠處張望。

去年4月20日，駱男欲買茶壺到林女店內泡茶，不久起身觀賞櫥櫃中各式名壺，卻未經同意打開櫥櫃，拿出「悟空獻壽」時不慎撞到展示玻璃櫃上方，猴子手掌部位斷裂。

林女表示，該名壺市價近400萬，亦是其傳家之寶，碰損後價值減少234萬餘元；駱男認為該壺是高價藝術品，對方沒盡到警示義務及做好安全防護措施，要自負5成責任。

不影響飲茶 法官判賠1/3

法官審理認定，當時不是在公共場所展示，林女沒有標示警語或採安全防護措施的義務，且駱男是未經同意打開櫥櫃拿出茶壺；依台灣經濟技術研究所對價值減損的鑑價，做出判決。

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