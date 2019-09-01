民雄槍擊案》張永龍智取槍械 阻駁火危機

2019-09-01

〔記者林宜樟／嘉義報導〕四十歲通緝犯陳志明坐擁大批槍械，前天在嘉縣民雄租屋處開槍、扔擲爆裂物，過程中不斷嗆聲要跟警方「同歸於盡」，檢警部署後一度決定攻堅，幸好警方與民間友人共同心戰喊話、安撫情緒下，陳嫌將大批槍械交給水上分局偵查隊小隊長張永龍，再走出投降，化解火拚危機。

水上偵查隊小隊長 勸降陳志明

張永龍從警卅年，擔任刑事十七年，他回憶當時與陳志明面對面，看到陳俐落的拿起槍枝，發出「喀喀」聲響，雖知道是「清槍」不是「上膛」，心仍整個揪緊。

偵辦數月間接互動 建立信任基礎

張永龍說，陳志明據傳逃亡至嘉義地區躲藏，他獲指示偵辦，數月來透過友人間接聯繫上陳，兩人雖未見面，但間接互動過程已建立信任基礎。

陳志明前早因誤會警方要逮人而開槍，對峙到中午時，致電嘉義聞人陳盈達，並找水上鄉代表王勇安、友人黃明堂幫忙聯繫張永龍，表示欠張人情，要交槍給張永龍。

張永龍與陳志明通上電話後，陳嫌頻說警方若攻堅「阮身上很飽（指火力強），就同歸於盡」，張永龍向陳嫌強調，命要留下來，若拚下去，妻小面對的是「老公和爸爸的屍體」，還要受大眾指責，苦勸他不要亂想，電話中陳嫌的情緒稍微緩和。

與嫌談判和平落幕 化解攻堅危機

此時檢警已部署大批警力，正要下令攻堅，張永龍緊急聯繫報告有機會談判促成和平落幕，到場後，檢警決定由張永龍、陳盈達、黃明堂與陳志明談判。

三人來到現場，陳志明先清槍後從門內交槍給張永龍，又拿車輛鑰匙給張永龍到車上取槍，黃明堂則留在門旁，陳盈達在屋內安撫陳嫌，表示會照顧他的妻小，後來陳嫌要求刑事局中部打擊犯罪中心第六大隊第四隊隊長許忠彥到場，再一同走出，結束對峙。

王勇安說，嘉義警方先部署警力阻斷陳志明逃逸路線，在場指揮的嘉縣警局長廖宗山與檢察官姜智仁決定要攻堅還是談判，攻堅要承擔警員可能傷亡的後果，談判要承擔若遭設計，警察與熱心民眾恐成人質的窘境，指揮官能研判情勢做出正確決定，阻止一場差點發生的火拚，無人受傷，決斷力令人敬佩。

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