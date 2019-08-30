什麼都不奇怪 有當舖收過6顆「芭樂」

2019-08-30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市有道上兄弟拿防彈背心典當遭拒，事實上，幾年前也有當舖業者曾收到當欠債抵押品的6枚手榴彈，被警方查獲後，鑑定才發現全是玩具，雖讓該業者閃過槍砲刑責逃過一劫，但他還是忍不住暗自幹譙，真不知是要感謝還是罵對方，至今仍引為趣談。

當舖業者說，防彈背心通常在警界等相關單位較常用，而在黑幫除防仇家狙殺外，也有槍擊要犯遇警方圍捕時穿上駁火突圍，但會拿來典當的確鮮少聽聞。

尤其是現今許多當舖的主要收入來源是收取典當品質押，以及衍生的利息，但超過3個月沒繳息或贖回，業者就可以自行收藏或當作流當品轉售，但會視典當品流通性是否暢通做收當依據，當然違禁品不在收當考慮範圍。

凡事還是有例外，多年前中市警方監聽時，得知一名當舖業者持有軍火還販賣，趁他開車時圍上盤查，業者見警方大陣仗坦然說：「要的東西在後車廂，不用再進到屋內搜索了。」

警方半信半疑打開後車廂，赫然在一只背包內起出6顆俗稱「芭樂」的手榴彈，由於拿在手上的重量感覺相當沉，上頭還有插銷，警方一度以為是真的，只是高興氛圍沒有持續太久，送初步鑑識結果竟是玩具手榴彈，不禁傻眼。

業者說，先前有客戶欠他30多萬元無法償還，才會拿這6顆手榴彈來抵押，唯恐手榴彈放在當舖內，萬一爆炸後果不堪設想，才會攜回住處並準備另覓適合地點藏放，未料竟被客戶耍了。

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