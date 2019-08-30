2匪持槍 洗劫長興材料老董豪宅

2019-08-30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市鳥松區一棟豪宅昨天下午遭兩名持槍蒙面歹徒闖入，當時屋內有兩男四女共六人，歹徒用束帶綑綁園丁等四人，大肆洗劫二十多分鐘，離去前帶走監視器主機。警方獲報大為吃驚，被害人是股票上市公司長興材料（原名長興化工）前高姓董座，目前擔任長興總裁，他當時不在家，獲悉自宅遇劫後，心生畏懼不敢回家。

大白天闖入 綁4人行搶

兩名歹徒昨下午二時十五分現身在高家圓山路的三百坪豪宅草皮上，亮出手槍抵住兩名正在整理草皮的男園丁，押進屋內用束帶將他們綁在二樓的樓梯扶手，接著走進一樓女主人臥室，也用束帶反綁女看護、按摩師，臥病在床的女主人及管家未被綁。

騎園丁機車 分頭逃逸

歹徒搜刮財物後，騎著兩名園丁的機車分頭逃逸，一名劫匪往松藝路逃離，另一人從神農路往大寮方向離去。警方晚間在大樹區興山路找到其中一輛機車。

屋內人表示，兩名年約三十歲歹徒身材中等，身高約一七○公分，全程戴手套和頭套，只露出眼睛，口操台語。

園丁於歹徒離去後掙脫束帶，打電話給屋主高姓老董，高翁前往仁武警分局大華派出所報案；其因住處遭搶匪洗劫，令其恐懼不已，報案後不敢回家。劫匪犯案時翻箱倒櫃，屋內凌亂，尚未清點出確切損失。

老董嚇壞了 不敢回家

圓山路豪宅區就在高雄圓山飯店對面，獨棟豪宅動輒上億元，每戶深宅大院，都有完備監視系統，但兩名搶匪竟能出現在豪宅草皮上，而且是光天化日闖入，他們如何通過監視系統未被發現，是警方釐清重點。仁武警分局表示，因被害人屋宅大門沒有遭破壞跡象，研判應是翻牆進入。警方不排除歹徒鎖定目標，多次探路，至於是否可能為熟人所為，尚待釐清。

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