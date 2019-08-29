直播主被擄 狠斷手腳丟包 曾與吳宗憲同框直播爆紅

2019-08-29

〔記者陳彥廷、葉永騫／屏東報導〕42歲知名直播主「吳小哲」前晚與林姓男子在屏東縣新園鄉直播賣海鮮，賣到一半突有不明人士以「還錢」名義找上門，吳隨即被擄走，直播畫面停格近20分鐘，6個小時後警方獲報，吳的左、右手腕及左腳皆斷，遭丟包於屏東縣新埤鄉建功公園，手段兇殘震驚淳樸鄉村，其粉專指控兇手「殺人未遂」，警方鎖定1輛涉案車輛、3名嫌犯追緝中。

警鎖定涉案車與3嫌

本名吳季哲的「吳小哲」成立臉書粉絲專頁「吳小哲探險台」，直播幽暗廢墟的探險，有逾7.3萬粉絲按讚。約2個月前，他和經營「小魚郎冷凍海鮮拍賣」粉專的林男，在新園鄉瓦磘村一處倉庫合體直播販售海鮮。

前晚8點半兩人開直播賣海鮮，1小時後吳季哲突離開鏡頭，鏡頭前的林男隨後以台語喊「門鎖上」也跟著匆忙離開畫面，畫面停格期間網友聽到爭吵聲。前晚11點網路就瘋傳吳男遭擄走，隔天凌晨4點粉專po出吳被凌虐重傷丟包的消息。吳因傷重，昨轉往高雄長庚醫治。

粉絲表示，吳林合體後林男業績成長，吳日前到棺材上吃肉粽的直播爆紅，還和綜藝天王吳宗憲合體，氣勢爆棚。有網友稱，吳小哲與另一個直播團隊曾有嫌隙。

直播主糾紛事件 高屏1月4起

網路直播購物近年來受到歡迎，為了搶生意，多次發生直播主互嗆事件。據了解，短短1個月就在高屏發生4次相關案件，第一次在屏東市有直播主被打，接著上月底屏東潮州發生直播主公司開幕時遭人鬧事，隨後高雄市發生直播主打架糾紛，以及前晚直播主被押走毆打事件，這4案有無關聯，正由屏東警方調查，懷疑是兩派人馬衝突，且疑有地方角頭介入。

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