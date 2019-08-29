抽菸被追進社區酒測 警取證違法 女騎士無罪

2019-08-29

停等紅燈越線還點菸

〔記者蔡彰盛、吳政峰、王冠仁／綜合報導〕程姓女子騎機車停紅燈時超越停止線，還點了根菸，被警方盯上尾隨，2警在警車內對話「等一下公危起來，可能就把他攔下來看一下！」一路追進社區中庭，對程女酒測確認酒駕。新竹地院認定警方違法搜索，酒測證據屬違法取得，判程女無罪；法官認為本案判決是為了預防、抑制警員違法取證，警方當心生警惕，引以為戒。

女騎士酒測值0.62

檢方起訴指控，程女於2016年9月間酒後騎機車行經新竹縣竹東鎮，被縣警局保安隊張姓小隊長與姚姓警員攔查，測出酒測值0.62毫克。不過辯護律師稱酒測違反法定程序，應無證據能力。

法官調查，2警先查到車主是女的，再查車主有公共危險前科，但2警當時看髮型以為騎車的人是男的。另勘驗警方行車紀錄器，認為無任何客觀跡象顯示程女疑似酒後駕車，行車無異常狀況，警方是巡邏時偶見程女停等紅燈時超越停止線並抽菸，才起意跟車攔查，且警方承認在中庭盤查程女時才發現她身上有酒味。

法官︰社區屬私人空間

法官同時認為，社區中庭屬私人空間，非供大眾任意出入的公共場所。警方進入社區中庭，顯然未經同意進入私人空間酒測，已違警察職權行使法，刑事證據必須在合乎正當法律程序前提下取得，依此認定酒測屬違法取得的證據。

交通大學科技法律學院教授林志潔認為，員警若發現騎士違規或蛇行等異狀，達到合理懷疑，就可攔停，此時若又聞到他身上散發酒味，應可酒測，這種合法攔停後另外新增的「合理懷疑酒駕」不違法，但因未看到竹院判決書，無從評論裁判妥適與否。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方在私人社區中庭酒測逮人，法官認定違法。（記者蔡彰盛攝）

雙警攔查前對話

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法