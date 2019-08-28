廟公想製打鬼避邪劍 偷鋸「天賜」柳木被抓

2019-08-28

鬼月睡不好 疑亡魂鬧

〔記者王捷／台南報導〕台南一名楊姓廟公要辦法事，卻缺一把能打鬼避邪的柳木劍，楊男不曉得去哪裡找柳木，恰巧在路邊看見兩、三株剛栽種的柳樹，認為是老天幫忙，找來鋸子將一株柳木鋸回家，打算請雕刻師做木劍，但柳木是建商為新建案栽種，發現樹木被鋸而向警方報案，警方昨通知楊男到警所問訊，楊男柳木劍還沒有著落，就先吃上竊盜罪官司。

要做法事 需要柳木劍

60歲楊男這幾天一直覺得睡不好，懷疑是因為鬼月，有亡魂鬧事，因此委託廟方幫他做法事。

為了趕鬼，廟方建議法事上要使用柳木劍，如果能找到柳木劍，廟方可以請人幫忙做法事。

見路旁柳木 如獲至寶

楊男想請雕刻師做木劍，正為到哪找柳木發愁，8月8日上午，他經過台南市華平路一處新建住宅，發現路邊有幾株剛栽的柳木，他如獲至寶，立刻找來鋸子把一株柳樹鋸回家。住宅保全發現報案，警方調閱監視器，通知楊男到警所製作筆錄。

稱不知有主 柳木還在

楊男說，不曉得柳樹是建商所有，由於還沒找到雕刻師，也還沒經神明同意，鋸來的柳木還保持原狀，希望向建商表達歉意並獲得原諒，訊後警方將楊男依竊盜罪嫌函送。

廟公恐會吃上竊盜罪

律師洪銘憲說，雖然楊男偷走的東西不算貴重，但攜帶被視為「凶器」的鋸子鋸樹，符合刑法321條加重竊盜罪構成要件，屬6個月以上5年以下刑期。

不過實務上，依「可罰的違法性」理論，雖然符合刑法構成要件，但是侵害法益較小，所以可視為不犯罪，屆時檢方會以「微罪」為由，給予不起訴處分。

洪銘憲指出，近年法官也願意採納實務上法律見解，以加重竊盜來說，假設楊男帶鋸子，但未使用，過去法官仍會以加重竊盜罪判刑，不過近年來，如有攜帶「凶器」（鋸子等）卻未使用，法官也會改判成一般竊盜。

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