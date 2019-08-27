法官助理變私人秘書 監委調查

2019-08-27

〔記者謝君臨／台北報導〕新竹地方法院資深庭長吳振富，傳出將法官助理當成私人秘書，替女兒徵選家教時，還請助理替他面試，買房也請助理幫他看屋，就連休假要到香港旅行，也請助理替他與家人訂機票及規劃行程，甚至在外兼課，連上課用的資料及考題也請助理幫他蒐集撰擬，涉嫌公器私用；監委王美玉等人已申請自動調查。

監委指出，依法院組織法第十二條第五項規定，法院設置法官助理，其任務為承法官之命，辦理訴訟案件程序審查、法律問題分析、資料蒐集等事務；依報載吳振富所交辦的事務，顯已逾越法官助理的法定職務，因此申請調查此案。

50歲吳振富為東吳大學法學碩士，司法官訓練所38期結業，曾任高雄及苗栗地院法官，也曾在清華大學科技法律研究所與東吳大學法律所兼課，傳授民事法規相關課程，2013年調任竹院民事庭庭長，今年9月5日期滿6年，原定卸下庭長一職，爆出此事只好提早卸職。

此外，針對吳振富被人檢舉的不當言行，司法體系也已展開調查。

司法院指出，一個月前收到竹院調查報告，因部分細節不詳盡，也沒有吳振富的完整說法，當下退回要求重查，而竹院二次調查後認為情節嚴重，決定逕送法評會議處，若法評會認為有「懲戒」的必要，將送監察院審查彈劾，若認為僅需「懲處」，可送司法院人事審議委員會發動職務監督。

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