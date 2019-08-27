顏清標姪子輕生 家人震驚不解

2019-08-27

〔記者歐素美、張軒哲／台中報導〕大甲鎮瀾宮董事長顏清標的28歲姪子顏子禎，昨被發現在其堂姊副議長顏莉敏的沙鹿服務處2樓住處輕生，消防隊員獲報趕到，顏男明顯死亡，出現屍斑並未送醫，輕生原因待釐清。

身為長子的顏清標有4個弟弟，大弟顏清通、二弟顏清金、三弟顏清山，四弟顏良佑20年前車禍過世，留下2個兒子，死者為老二，尚未成家。顏家幕僚表示，他平日「看起來很乖」，不知為何想不開。

據了解，顏清標及顏清標的父親都很疼愛這兩個孩子，兩兄弟退伍後，顏清標即安排他們回沙鹿居住，顏子禎未婚，平日就住在服務處樓上，白天在台中市議會擔任駐衛警。昨沒去市議會上班，顏子禎的哥哥才驚覺弟弟輕生。

幕僚表示，顏子禎平日沉默寡言，顏清標若見其神情不佳，都會請幕僚去了解、開導，上週顏子禎才和女友一起到墾丁遊玩，死亡前一天才跟哥哥去吃冰，並無異狀，突然去世，親友都很難過及意外，希望透過其手機內容，了解其是否遭遇什麼困難，但手機為人臉辨識打不開，死亡原因成謎。

顏寬恆跟顏莉敏聯合服務處指出，擔心顏清標的父親不能接受孫子離世事實，希望外界保留多一點空間，讓顏家能夠平靜治喪。

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