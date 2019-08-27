傻眼！婦開車插隊罰900元 兩個月後又罰20倍

2019-08-27

〔記者黃美珠／新竹報導〕張姓婦人今年5月26日晚間7點15分在竹北市光明六路違規變換車道被檢舉，6月收到900元「爭道行駛」紅單，以為繳錢了事，未料8月中又接到紅單，發現舉發照片一模一樣，竟然同一次違規被追殺2次，且這次被以「惡意逼車」為由，重罰1萬8000元，金額較前一張罰單暴增20倍，她覺得很委屈向民代陳情，警方昨承認錯誤向她致歉，並撤銷第2張紅單。

警認錯致歉 撤第2張紅單

張婦說，她對當晚在竹北光明六路東一段變換車道不當，讓其他用路人不舒服致歉，但絕沒惡意逼車。6月底接到紅單就去繳罰款，卻沒想到上週居然又收到第2張紅單。

她發現2張紅單檢舉影片截圖都一樣，只是有「秒差」。第1張紅單，她被檢舉違規「爭道行駛」時「插入正在連貫行駛汽車之中」，依道路交通管理處罰條例第45條第1項第5款開罰900元。第2張罰單改依第43條第1項第3款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，罰1萬8000元、吊扣牌照3個月、記點，還要上課講習。

她是寄養家庭媽媽，有個得天天送早療的寄養孩子要用車，擔心受罰將影響孩子療程，也覺得違規1次被追殺2次很委屈，昨天向新竹縣議員陳新源辦公室陳情，經助理高偉凱協助申訴。

竹北警分局接獲陳情後坦承，張婦是單純變換車道不當，因內部作業疏失造成她的困擾，已致電道歉，並撤銷後一張紅單。

新竹區監理所表示，同一違規行為不會兩罰。警方指出，檢舉人寄發檢舉信函後主動詢問「罰了沒？」竹北分局交通組製單開罰後，分案時疏忽忘了本案已經裁罰，又再分案給派出所裁罰，才衍生烏龍。

竹警確認 婦僅變換車道不當

新竹縣警局重新檢視檢舉影片後，確認張婦只是單純變換車道不當，對於員警誤判事實而下重手，會再加強內部教育訓練。

至於駕駛人哪些行為會構成第2張紅單所指的「任意以迫近迫使他車讓道」狀況？

竹北分局第五組表示，他們檢視行車影片，駕駛人若有連續多次，或在後方閃前車大燈、鳴按喇叭逼迫讓道，或明明前面車流順暢卻惡意減速讓後車害怕，或突然切出切入不斷任意變換車道等，就會構成。

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