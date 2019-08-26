高齡貸款 銀行︰視資金用途而定

2019-08-26

〔記者廖千瑩／台北報導〕葉姓老翁向銀行借款670萬，由於借款年限僅一年、且貸款成數也不高，銀行還是核貸，結果被家屬罵太誇張。行庫業者表示，銀行沒有設限高齡貸款幾歲就不能貸，不過65歲、70歲以上的借款，確實會特別審慎看待，會視資金用途而定。

行庫業者說，通常高齡貸款不會特別設定幾歲不能貸，還是要看資金用途，實務上高齡貸款大部分都是短期資金需求，且多以一年為限，一年到了可再跟銀行申請展期，但展期與否的權限在銀行。

至於高齡購屋貸款則比較少見，若申貸者年紀已經65歲，假設還款30年，貸款者還完貸款則已經95歲，這類狀況就需要審慎評估。

行庫業者也說，高齡貸款除了看資金用途，也會看收入跟借款的比例，即支出所得比，但一般沒有設定幾歲就不能放貸，畢竟有設年齡上限等於是歧視高齡者，因此不會設限，多靠內部審核來決定是否核貸。

陽信銀行解釋，通常高齡者貸款，銀行內部沒有規定年齡大就不能借款，但年紀比較大的長者來銀行借款，銀行不希望借款年限很長，但若老人家臨時上有資金的需求，拿房子來做短期抵押貸款，這種狀況還是會評估借款給他，但若一借就是20年的房屋貸款，銀行就需要多方評估才會借。

國內大型民營銀行表示，銀髮族若向銀行申請房貸，還是要看核貸的成數跟房屋地點，一般來說高齡貸款銀行確實會有年齡上的考慮，但還是要視個案狀況而定。若以陽信銀此例，比較像是家屬不甘心，乾脆推給銀行怪銀行核貸。

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