姊夥友持電擊棒 強押弟祭拜亡母

2019-08-26

不滿胞弟酒後打人

〔記者王捷／台南報導〕賴姓女子不滿遭喝醉酒的胞弟毆打，胞弟又不願到亡母靈前上香懺悔，因此找張姓友人拿電擊棒、鐵鍊，深夜押胞弟到母親靈骨塔前下跪，又要胞弟寫下不能再酒後打姊姊，且不能因此提告的切結書，但賴男仍提告家暴與妨害自由，一審判賴女50日拘役，賴女不滿上訴被駁回，全案確定。

賴女與胞弟同住，某次賴女返家後向張姓友人求救，稱胞弟喝醉酒後要打她，賴女隨後要求胞弟去亡母的靈骨塔懺悔，遭胞弟拒絕。

夜赴靈骨塔逼懺悔

賴女於是要求張男當和事佬，並要他當天深夜帶平常工作用的電擊棒與鐵鍊到家裡。張男到賴家後，胞弟發現張男帶著粗鐵鍊、甩出電擊棒，因此心生恐懼，才跟著張男上車，賴女則自己開一輛車跟在後方，一起抵達靈骨塔。

到達後，張男要求賴男跪下祭拜亡母，賴男自稱，不知道跪了多久，張男要求他罰站，胞姊則在旁觀看，返家後胞姊又要求他寫下切結書，內容記載以後喝醉不能對胞姊動粗，也不能因為此事告胞姊，但這都是因為他害怕電擊棒，被迫做出的事，跟胞姊就是因為遺產問題才有糾紛，一開始也不想對亡母上香。

妨害自由判拘50天

事後，賴男告胞姊家暴與妨害自由，由於賴女曾因妨害自由被判刑，也有毒品前科，這次又押胞弟替亡母上香，屬累犯，一審判拘役50日，賴女上訴台南高分院被駁回，賴女今年8月還想上訴最高法院，但賴女所犯是3年以下徒刑，依刑訴法規定不能上訴三審，再次駁回賴女上訴，維持原判。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法