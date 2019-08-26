國道翻車 道親參拜途中1死7傷

2019-08-26

〔記者黃美珠／新竹報導〕陳姓男子昨駕駛廂型車，載一貫道道親1男、6女到苗栗縣後龍鎮拜拜，行經國道3號南下新竹路段，疑左後輪爆胎四輪朝天翻覆，造成73歲葉姓婦人不治，其餘7人輕傷。

廂型車上8人都是一貫道道親，年齡最大86歲、最小55歲，昨一早從新北市出發到後龍拜拜，後座乘客疑似沒有繫上安全帶。坐左後方葉姓婦人，疑胸腹部受撞擊， 送醫搶救不治。

事故廂型車左後輪胎明顯爆裂，初步檢查輪胎製造於2015年，胎皮目測正常，為何爆胎還要釐清。

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