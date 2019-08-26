挨告牽拖法官是共犯 嗆立刻消滅新竹地院

2019-08-26

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹大遠百范姓接駁車司機，在大門辱罵司機班班長三字經被檢方起訴，新竹地院審理時，范男竟指著承審法官鼻子痛罵是共犯，事後又要求法官對本案相關人等測謊，法官詢問理由時，他撂話「立刻消滅新竹地方法院！」讓法官傻眼，認為范男未能認錯，依公然侮辱罪判拘役40天，得易科罰金。

新竹大遠百司機判拘

法官調查，去年3月28日上午10點多，范男在新竹市大遠百正門前，細故與班長廖男爭執，並以三字經辱罵對方。

范男辯稱當天是廖男毆打他，他沒有吵架，也沒有跟廖男講甚麼。

廖男說，當時要范男在大客車水箱裡面加水，范沒有加，還說一些有的沒有的，才跟他爭吵。

李姓保全作證說，看到范男車子到站後霸佔接駁車不讓乘客下車，講話歇斯底里。法官認為，可見范男當時情緒控管不佳。

審理時，法官詢問范男對證人證詞有何意見，范男竟說「這件事的共犯結構包括廖姓班長、李姓保全、新竹大遠百徐旭東、派出所所長、新竹地檢署、新竹地方法院、新竹縣政府！我要在台北開庭！你們全都是共犯！包括你（法官）在內！」

後來審理時，范男又要求對相關人等「測謊」，法官詢問要求測謊理由，范男又稱「立刻消滅新竹地方法院！」法官當場傻眼。

法官審酌范男自述具研究所肄業學歷，顯係具有相當智識程度之人，遇爭執衝突時，理應理性處理，卻任意於公眾場合侮辱同事。且未能坦認錯誤，於開庭時一再發生妨害法庭秩序不當言語，因此依公然侮辱罪判處拘役40天。

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