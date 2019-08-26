（南投）大貨車過彎 雙輪搖擺險翻車

2019-08-26

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山鎮與鹿谷鄉的交界初鄉橋，二十四日有一輛大貨車從鹿谷往竹山方向行駛時，不料在橋頭轉彎處，因不明原因過彎失控，整輛車嚴重左右搖擺，車體扭曲變形差點翻車，沿途幾度側邊雙輪行駛，宛如表演特技，嚇壞往來用路人，驚險畫面被上傳臉書，引發熱議。

臉書社團「職業聯結車 職業大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」，有網友分享近日在竹山的大貨車過彎失控短片，雖然大貨車左右搖擺差點翻覆，但駕駛及時救回，才沒釀成事故。

竹山警方表示，短片資訊有限，無法得知車輛為何突然閃避，雖然車前有一輛行進中的機車，但該機車並未侵入大車行駛的車道，由於當地是一處大轉彎，若車速過快或未注意車前動態，就容易發生事故，經了解，當天該路段並未有車禍事故。

警方強調，該路段是竹山往來鹿谷的山路，沿途蜿蜒、下坡也陡，呼籲用路人務必減速慢行，過彎也應小心，防止閃避不及肇生意外。

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