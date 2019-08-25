阿里郎跨海追得美人 洞房花燭夜後 郎落跑

2019-08-25

〔記者林嘉東／基隆報導〕超短命婚姻僅維繫24小時！

託詞忙工作 新婚第2天返韓

吳姓女子前年耶誕節當天，與韓國籍申姓男子浪漫結婚，結婚隔天申男即以工作繁忙為由返回韓國，詎料從此一去不回，吳女等了1年半，盼不到新郎回頭，向法院訴請離婚。基隆地院以2人分居期間互無聯繫，婚姻名存實亡，判准離婚。

從此失聯 她苦守空閨一年半

年約30多歲、長相清秀的吳女是在韓國留學期間，結識與她年齡相當的申男，2人隨即陷入熱戀。申為追求吳女，跟吳返台一段期間，住在吳女的台北住處，2人決定攜手共度一生，前年耶誕節登記結婚，沒想到新婚第2天申男搭機回韓後，自此再無訊息。

吳女連絡不上申男，苦守空閨1年半後終於死心，向法院訴請離婚。吳女主張，她與丈夫的婚姻生活只有1天，後因丈夫離台無法共同生活；她提出2人結婚書約、結婚證書、戶籍謄本、還有丈夫出國日期的紀錄等。

婚姻生活僅1天 判准離婚

吳女指出，結婚當天，有與林姓女友人一起用餐分享喜悅，席上丈夫突然說工作繁忙，隔天要先返韓，她當時不以為意，想不到一去不回。林女證稱，用餐時才知2人已登記結婚，當時確有聽到申男說工作繁忙要返韓等語。

法院指出，申男與吳女結婚後隔天即出境離台，未再返台，2人分居迄今逾1年半，分居期間2人互無往來聯繫，夫妻婚姻生活名存實亡，很難期待2人能繼續維持並經營婚姻生活，依此判准離婚。

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