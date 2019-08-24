刑事局前主秘等被控包庇賭博 更一審再逆轉 7人均無罪

2019-08-24

〔記者楊國文／台北報導〕刑事局前三線二星主任秘書許瑞山等6名官警、前記者王保憲，被控包庇賭博罪，一審獲判無罪，其中僅許被依竊佔罪判5月，得易科罰金確定；二審改依刑法公務員包庇圖利聚眾賭博判許等6名官警及王男有罪，許還另犯財產來源不明罪，共被判刑3年4月。高等法院更一審昨天宣判再度逆轉，以無法證明許瑞山等人犯行，判許員等7人均無罪。

新北地檢署2012年12月起訴本案被告11人，新北地院2014年2月宣判，除許瑞山被認定犯竊佔罪得易科罰金，許和其餘官警、記者都被認定罪證不足，獲判無罪。

上訴後，高院審理認定，許瑞山等官警構成刑法公務員包庇圖利聚眾賭博，因許涉案層級最高，並認為他出入賭場參與聚賭，管區也知道有刑事局高官在場而包庇，依警官階級、出現賭場次數等，對許等人判刑，其中許判3年4月徒刑最重，另認為許被控財產來源不明罪的犯罪所得為新台幣70萬元和1萬美元，一併宣告沒收。

許以外的官警被告，高院判刑事局偵四隊前組長鄭富禎2年4月，刑事局偵九隊前組長黃文圳、檢肅科前科長蔡東成各1年6月，三重警分局前偵查佐胡憲安2年，三重派出所前警員陳弘哲1年4月；至於壹週刊前記者王保憲，高院也改依幫助聚賭罪判刑4月、可易科罰金。全案上訴後，最高法院認為有多項疑點待查，將全案撤銷發回。

高院更一審認定，無法證明許瑞山等人犯行，另外，針對許瑞山被控涉財產來源不明罪部份，更一審也認為檢方未舉證許將現金、美金放在辦公室，及其款項來源有何不法事證，昨判許等7人均無罪；有多名被告官警昨天到庭聆判。

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